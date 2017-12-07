FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-ICL Signs A Contract With Energean For Long-Term Supply Of Natural Gas
频道
专题
综述：朝鲜称美国的威胁使战争不可避免 中国敦促各方保持冷静
半岛局势
综述：朝鲜称美国的威胁使战争不可避免 中国敦促各方保持冷静
哈马斯号召巴勒斯坦人起义 反对特朗普的耶路撒冷计划
时事要闻
哈马斯号召巴勒斯坦人起义 反对特朗普的耶路撒冷计划
独家：滴滴出行明年将进军墨西哥--消息人士
中国财经
独家：滴滴出行明年将进军墨西哥--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月7日 / 凌晨5点06分 / 1 天前

BRIEF-ICL Signs A Contract With Energean For Long-Term Supply Of Natural Gas

1 分钟阅读

Dec 7 (Reuters) - Icl Israel Chemicals Ltd:

* ICL SIGNS A CONTRACT WITH ENERGEAN FOR LONG-TERM SUPPLY OF NATURAL GAS

* ICL ISRAEL CHEMICALS-GREEK CO WILL SUPPLY UP TO 13 BCM OF NATURAL GAS TO ICL AT TOTAL CONSIDERATION OF UP TO $1.9 BILLION OVER 15 YEAR PERIOD

* SAYS CONTRACT IS EXPECTED TO COVER ALL ENERGY NEEDS, INCLUDING OPERATION OF NEW 240 MW POWER STATION IN SDOM

* THE NATURAL GAS WILL BE SUPPLIED TO ICL BY ENERGEAN STARTING FROM THE SECOND HALF OF 2020 AT THE EARLIEST‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below