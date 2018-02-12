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公司新闻(英文)
February 12, 2018 / 2:00 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Iconix Brand Announces Private Exchange Of About $110 Million Of Its Convertible Notes

1 分钟阅读

Feb 12 (Reuters) - Iconix Brand Group Inc:

* ICONIX BRAND GROUP ANNOUNCES PRIVATE EXCHANGE OF APPROXIMATELY $110 MILLION OF ITS CONVERTIBLE NOTES AND PROVIDES 2018 OUTLOOK

* SEES FY 2018 REVENUE $190 MILLION TO $220 MILLION

* REITERATING 2017 REVENUE AND NON GAAP EARNINGS PER SHARE WITHIN PREVIOUSLY RELEASED GUIDANCE

* ‍SIGNED A NEW MULTI-YEAR LICENSE AGREEMENT WITH TARGET FOR UMBRO BRAND​

* SAYS HAS INITIATED A COST SAVINGS PLAN TO “IMPROVE PROFITABILITY AND FREE CASH FLOW”

* EXPECTS TO ACHIEVE ANNUAL SAVINGS OF ABOUT $12 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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