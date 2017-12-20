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BRIEF-Idorsia Forms Research Collaboration With Roche In Field Of Cancer Immunotherapy
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#瑞士市场报道
December 20, 2017 / 6:14 AM / 6 days ago

BRIEF-Idorsia Forms Research Collaboration With Roche In Field Of Cancer Immunotherapy

1 分钟阅读

Dec 20 (Reuters) - IDORSIA LTD:

* IDORSIA FORMS RESEARCH COLLABORATION WITH ROCHE IN THE FIELD OF CANCER IMMUNOTHERAPY

* PARTIES WILL COLLABORATE ON DISCOVERY OF PRODUCTS THROUGH FORMATION OF A JOINT COMMITTEE, CHAIRED BY IDORSIA

* ROCHE WILL PAY IDORSIA AN UPFRONT PAYMENT OF CHF 15 MILLION

* ROCHE CAN THEN EXCLUSIVELY LICENSE IDORSIA COMPOUNDS AND COMPOUNDS RESULTING FROM COLLABORATION, FOR FURTHER PAYMENT OF 35 MILLION

* IDORSIA WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE ONE-TIME DEVELOPMENT AND REGULATORY MILESTONES OF UP TO CHF 410 MILLION

* IDORSIA ALSO BE ENTITLED TO ONE-TIME MILESTONES BASED ON SALES THRESHOLDS, AND TIERED ROYALTIES ON ANNUAL NET SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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