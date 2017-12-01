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BRIEF-Iheartmedia Says On Nov 30 Unit Entered Into A Credit Agreement
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#公司新闻(英文)
2017年12月1日 / 晚上9点41分 / 1 天前

BRIEF-Iheartmedia Says On Nov 30 Unit Entered Into A Credit Agreement

1 分钟阅读

Dec 1 (Reuters) - Iheartmedia Inc:

* IHEARTMEDIA SAYS ON NOVEMBER 30 UNIT ENTERED INTO A CREDIT AGREEMENT - SEC FILING

* IHEARTMEDIA INC - REVOLVING CREDIT FACILITY IS AN ASSET-BASED REVOLVING CREDIT FACILITY

* IHEARTMEDIA INC - AS OF CREDIT AGREEMENT CLOSING DATE, AGGREGATE REVOLVING CREDIT COMMITMENTS ARE $250.0 MILLION

* IHEARTMEDIA INC - INITIAL TERM LOAN AND AN AGGREGATE AMOUNT OF $65.0 MILLION OF REVOLVING LOANS WERE MADE AVAILABLE ON CREDIT AGREEMENT CLOSING DATE

* IHEARTMEDIA INC - ‍NEW TERM LOAN FACILITY CONSISTS OF INITIAL TERM LOAN OF $300 MILLION & INCREMENTAL TERM LOANS AVAILABLE TO UNIT FROM TIME TO TIME​ Source text: [bit.ly/2i7YPhx] Further company coverage:

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