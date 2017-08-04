BRIEF-IMCD to acquire L.V. Lomas

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Aug 4 (Reuters) - IMCD NV:
* REG-IMCD TO ACQUIRE THE CANADIAN AND US SPECIALTY CHEMICALS AND INGREDIENTS DISTRIBUTOR L.V. LOMAS
* TODAY ANNOUNCES THAT IT WILL ACQUIRE 100% OF CANADIAN AND US SPECIALTY CHEMICALS AND INGREDIENTS DISTRIBUTOR L.V. LOMAS
* ACQUISITION WILL BE PAID FROM AVAILABLE CASH AND EXISTING BANK FACILITIES.
* CLOSING OF TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY REGULATORY REVIEW AND IS EXPECTED AT END OF AUGUST 2017. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)