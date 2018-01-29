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January 29, 2018 / 11:55 AM / a day ago

BRIEF-Immersion Says Pursuant Agreement With Apple, Parties Have Agreed To Terms For Resolving All Existing Disputes

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - Apple Inc:

* IMMERSION SAYS PURSUANT TO SETTLEMENT AND LICENSE AGREEMENT WITH APPLE, THE PARTIES HAVE AGREED TO TERMS FOR RESOLVING ALL OF THEIR EXISTING DISPUTES

* IMMERSION SAYS CO, APPLE ENTERED LICENSE AGREEMENT COVERING CERTAIN CO‘S PATENTS FOR CASH WITH AN OPTION TO EXTEND TERM - SEC FILING

* IMMERSION - IN ADDITION, APPLE WILL REQUEST TERMINATION OF INTER PARTE REVIEWS BY PATENT TRIAL & APPEAL BOARD OF CERTAIN U.S. PATENTS Source text : (bit.ly/2nlHHH6) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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