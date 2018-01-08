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BRIEF-Immunomedics, Royalty Pharma Announce Royalty Funding And Stock Purchase Agreements Totalling $250 Mln
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January 8, 2018 / 1:41 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Immunomedics, Royalty Pharma Announce Royalty Funding And Stock Purchase Agreements Totalling $250 Mln

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Immunomedics Inc:

* IMMUNOMEDICS AND ROYALTY PHARMA ANNOUNCE ROYALTY FUNDING AND STOCK PURCHASE AGREEMENTS TOTALLING $250 MILLION

* IMMUNOMEDICS INC - ROYALTY PHARMA ACQUIRES ROYALTY RIGHTS ON GLOBAL NET SALES OF SACITUZUMAB GOVITECAN (IMMU-132) ACROSS ALL INDICATIONS FOR $175 MILLION

* IMMUNOMEDICS INC - ROYALTY PHARMA HAS ALSO PURCHASED $75 MILLION IN COMMON STOCK OF IMMUNOMEDICS, AT $17.15 PER SHARE

* IMMUNOMEDICS - TRANSACTION WILL PROVIDE SUFFICIENT CASH TO FUND OPERATIONS INTO 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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