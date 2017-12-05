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BRIEF-Immunovaccine announces positive clinical data from its collaborative combination immunotherapy trial in advanced ovarian cancer
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#公司新闻(英文)
2017年12月5日 / 下午1点01分 / 1 天前

BRIEF-Immunovaccine announces positive clinical data from its collaborative combination immunotherapy trial in advanced ovarian cancer

1 分钟阅读

Dec 5 (Reuters) - Immunovaccine Inc:

* IMMUNOVACCINE ANNOUNCES POSITIVE CLINICAL DATA FROM ITS COLLABORATIVE COMBINATION IMMUNOTHERAPY TRIAL IN ADVANCED OVARIAN CANCER

* IMMUNOVACCINE INC - ‍DATA FROM FIRST DOSING COHORT FROM COLLABORATIVE COMBINATION IMMUNOTHERAPY TRIAL​ SHOW A 70% DISEASE CONTROL RATE DATA

* IMMUNOVACCINE - EXPECTS TO PROVIDE CLINICAL UPDATE ON SECOND DOSING COHORT OF DPX-SURVIVAC IN FIRST HALF OF 2018

* IMMUNOVACCINE - ‍DATA FROM FIRST DOSING COHORT FROM COLLABORATIVE COMBINATION IMMUNOTHERAPY TRIAL FOR DPX-SURVIVAC​DEMONSTRATE TOLERABLE SAFETY PROFILE Source text for Eikon: Further company coverage:

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