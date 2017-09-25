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BRIEF-Indivior enters into settlement with Mylan Pharmaceuticals in patent infringement case
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#公司新闻(英文)
2017年9月25日 / 早上6点21分 / 23 天前

BRIEF-Indivior enters into settlement with Mylan Pharmaceuticals in patent infringement case

1 分钟阅读

Sept 25 (Reuters) - Indivior Plc

* INDIVIOR ENTERS INTO SETTLEMENT WITH MYLAN PHARMACEUTICALS IN PATENT INFRINGEMENT CASE

* A SETTLEMENT AGREEMENT WITH MYLAN PHARMACEUTICALS RESOLVING PATENT LITIGATION RELATED TO SUBOXONE SUBLINGUAL FILM

* INDIVIOR - LITIGATION HAS BEEN PENDING IN U.S. DISTRICT COURT FOR DISTRICT OF DELAWARE AND RESULTED FROM MYLAN‘S SUBMISSION OF AN ABBREVIATED NEW DRUG APPLICATION (ANDA) TO U.S. FDA

* TERMS OF SETTLEMENT ARE CONFIDENTIAL

* AS REQUIRED BY LAW, PARTIES WILL SUBMIT SETTLEMENT AGREEMENT TO U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION AND U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE FOR REVIEW Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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