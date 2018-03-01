FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 1, 2018 / 1:31 PM / a day ago

BRIEF-InfraREIT Q4 Non-GAAP Earnings Per Share $0.50

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - InfraREIT Inc:

* INFRAREIT REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.22 TO $1.32

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.50

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $1.29 TO $1.39

* ‍ EXPECT TO MAINTAIN CURRENT QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.25 PER SHARE, OR $1.00 PER SHARE ANNUALIZED THROUGH 2018​

* QTRLY NET REVENUE $2.9 MILLION VERSUS $55.2 MILLION

* ‍FOOTPRINT PROJECTS CAPEX RANGE OF $70 MILLION TO $180 MILLION FOR PERIOD OF 2018 THROUGH 2020​

* ‍ TCJA REGULATORY ADJUSTMEN WAS A NON-CASH REDUCTION TO REVENUE OF $55.8 MILLION FOR QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below