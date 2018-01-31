BRIEF-Ingersoll Rand Reports Q4 Continuing Earnings Per Share Of $1.93

Jan 31 (Reuters) - Ingersoll-Rand Plc:
* INGERSOLL RAND REPORTS FOURTH-QUARTER AND ANNUAL 2017 RESULTS
* FULL-YEAR 2018 CONTINUING EPS GUIDANCE OF $4.80 TO $5.00 AND ADJUSTED CONTINUING EPS OF $5.00 TO $5.20
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.03 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INGERSOLL-RAND - SEES 2018 REVENUES UP 5 PERCENT TO 5.5 PERCENT; ORGANIC REVENUES UP 3 PERCENT TO 3.5 PERCENT
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.21 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.21, REVENUE VIEW $14.77 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY ADJUSTED CONTINUING EPS EXCLUDES PRIMARILY NON-CASH TAX-RELATED BENEFITS OF $241.2 MILLION RELATED TO U.S. TAX LEGISLATION Source text for Eikon: Further company coverage: