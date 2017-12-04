FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Innodata Announces The Establishment Of A Special Committee And Certain Related Actions
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 晚上9点35分 / 更新于 14 小时前

BRIEF-Innodata Announces The Establishment Of A Special Committee And Certain Related Actions

2 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Innodata Inc:

* INNODATA ANNOUNCES THE ESTABLISHMENT OF A SPECIAL COMMITTEE AND CERTAIN RELATED ACTIONS

* INNODATA - BOARD ESTABLISHED SPECIAL COMMITTEE WHOSE CHARGE IS TO DETERMINE WHETHER TO REDUCE OR SELL SOME OF ITS OPERATIONS TO FUND OTHER OPERATIONS

* INNODATA INC - UNDERTAKING A FURTHER ROUND OF $1 MILLION OR MORE IN COST CUTS, WHICH WILL BE IN ADDITION TO $2 MILLION IN COST CUTS ANNOUNCED LAST QUARTER

* INNODATA INC - ‍O‘NEIL NALAVADI CEASED TO BE CO‘S CFO EFFECTIVE DEC 1 AND IS NO LONGER EMPLOYED BY CO

* INNODATA INC - ‍RAJ JAIN APPOINTED PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER​

* INNODATA - DETERMINED THAT FOR PERIODS TO BE DESIGNATED, DIRECTOR FEES TO BE PAID IN RESTRICTED STOCK

* INNODATA - ALSO DETERMINED THAT FOR PERIODS TO BE DESIGNATED, 20 PERCENT OF SALARIES OF CEO, CHIEF OPERATING OFFICER TO BE PAID IN RESTRICTED STOCK

* INNODATA - BOARD‘S COMMITTEE TO REVIEW BOARD COMPOSITION, EXTENT TO WHICH SKILLS OF PRESENT DIRECTORS “ALIGN WITH CURRENT & EMERGING NEEDS” OF BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below