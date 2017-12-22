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BRIEF-Innogy Acquires U.S. Onshore Wind Pipeline Of More Than Two Gigawatts
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#公司新闻(英文)
December 22, 2017 / 7:03 AM / 4 days ago

BRIEF-Innogy Acquires U.S. Onshore Wind Pipeline Of More Than Two Gigawatts

1 分钟阅读

Dec 22 (Reuters) - Innogy:

* SAYS ACQUIRES ONSHORE WIND PIPELINE OF MORE THAN TWO GIGAWATTS

* SAYS CONTRACT WITH TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS MAKES INNOGY SOLE OWNER OF EVERPOWER’S WIND ONSHORE DEVELOPMENT BUSINESS

* SAYS TRANSACTION INTENDED TO BE CLOSED IN THE SECOND QUARTER OF 2018

* SAYS ALL PARTIES HAVE AGREED TO MAINTAIN CONFIDENTIALITY REGARDING THE PURCHASE PRICE.

* SAYS ACQUISITION COVERS MORE THAN 20 ONSHORE WIND PROJECTS ACROSS SEVEN U.S. STATES Source text here Further company coverage:

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