BRIEF-Inovalon Q4 Non-GAAP EPS $0.06

Feb 20 (Reuters) - Inovalon Holdings Inc:
* INOVALON REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.06
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.07, REVENUE VIEW $116.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INOVALON - CFO CHRISTOPHER GREINER HAS ACCEPTED NEW OPPORTUNITY OUTSIDE CO
* INOVALON - GREINER WILL REMAIN WITH CO UNTIL MARCH 16
* INOVALON - JONATHAN BOLDT HAS BEEN NAMED INTERIM CFO UNTIL PERMANENT REPLACEMENT FOR GREINER IS NAMED
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.36, REVENUE VIEW $486.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: