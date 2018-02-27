BRIEF-Integra Lifesciences Holdings Reports Q4 EPS Of $0.56

Feb 27 (Reuters) - Integra Lifesciences Holdings Corp :
* INTEGRA LIFESCIENCES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS SEES FY 2018 REVENUE TO BE AT HIGH END OF $1.46 BILLION TO $1.48 BILLION
* SAYS FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE TO BE AT HIGH END OF PREVIOUSLY PROVIDED RANGE OF $2.25 TO $2.35
* SAYS EXPECT Q1 ORGANIC GROWTH TO BE IN LOW SINGLE-DIGITS
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.30, REVENUE VIEW $1.47 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.56, REVENUE VIEW $356.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: