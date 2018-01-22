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January 22, 2018 / 5:54 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-Intel Says Root Cause Of Reboot Issue Identified

1 分钟阅读

Jan 22 (Reuters) - Intel Corp:

* INTEL CORP SAYS ROOT CAUSE OF REBOOT ISSUE IDENTIFIED; UPDATED GUIDANCE FOR CUSTOMERS AND PARTNERS‍​

* SAYS IDENTIFIED ROOT CAUSE FOR BROADWELL & HASWELL PLATFORMS, MADE PROGRESS IN DEVELOPING SOLUTION TO ADDRESS IT - BLOG

* SAYS OVER THE WEEKEND, BEGAN ROLLING OUT EARLY VERSION OF UPDATED SOLUTION FOR REBOOT ISSUES FOR TESTING

* SAYS RECOMMEND THAT OEMS, CLOUD SERVICE PROVIDERS, OTHER USERS STOP DEPLOYMENT OF CURRENT VERSIONS‍​ OF SOLUTION FOR REBOOT ISSUES

* SAYS RECOMMEND STOPPING DEPLOYMENT OF CURRENT SOLUTIONS DUE TO RISK OF HIGHER THAN EXPECTED REBOOTS, OTHER UNPREDICTABLE SYSTEM BEHAVIOR Source text: (intel.ly/2n1YY89) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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