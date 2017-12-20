BRIEF-Inter Pipeline Announces $900 Mln Capital Expenditure Program For 2018

Dec 20 (Reuters) - Inter Pipeline Ltd:
* INTER PIPELINE ANNOUNCES CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM FOR 2018
* ABOUT $820 MILLION, OR 91 PERCENT OF TOTAL CAPITAL EXPENDITURES WILL BE FOR ORGANIC GROWTH INITIATIVES IN 2018
* SUSTAINING CAPITAL EXPENDITURES IN 2018 ARE EXPECTED TO TOTAL $80 MILLION
* INTER PIPELINE - FUNDING FOR 2018 CAPITAL PROGRAM EXPECTED TO BE PROVIDED THROUGH EXISTING $1.5 BILLION COMMITTED CREDIT FACILITY, AMONG OTHERS
* SAYS EXPECTS TO INVEST APPROXIMATELY $110 MILLION IN ITS OIL SANDS TRANSPORTATION BUSINESS IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: