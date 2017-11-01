BRIEF-INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS FOR OCTOBER 2017

Nov 1 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:
* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR OCTOBER 2017, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - 698 THOUSAND DAILY AVERAGE REVENUE TRADES (DARTS) FOR OCT 2017, 16% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND EVEN WITH PRIOR MONTH
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ENDING CLIENT EQUITY OF $120.6 BILLION FOR OCT 2017, 47% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 4% HIGHER THAN PRIOR MONTH
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $47.2 BILLION FOR OCT 2017, 13% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND EVEN WITH PRIOR MONTH
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - 465 THOUSAND CLIENT ACCOUNTS FOR OCT 2017, 24% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 2% HIGHER THAN PRIOR MONTH Source text for Eikon: Further company coverage: