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February 1, 2018 / 6:55 PM / 更新于 21 hours ago

BRIEF-Interactive Brokers Reports Brokerage Metrics For January

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:

* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR JANUARY 2018, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS

* INTERACTIVE BROKERS - IN JAN, 903,000 DAILY AVERAGE REVENUE TRADES, 40% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 29% HIGHER THAN PRIOR MONTH

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IN JAN, ENDING CLIENT EQUITY OF $133.9 BILLION, 50% HIGHER THAN PRIOR YEAR

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IN JAN, 497,000 CLIENT ACCOUNTS, 27% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 3% HIGHER THAN PRIOR MONTH

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IN JAN ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $48.1 BILLION, 13% HIGHER THAN PRIOR YEAR

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IN JAN, ENDING CLIENT MARGIN LOAN BALANCES OF $30.1 BILLION, 61% HIGHER THAN PRIOR YEAR‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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