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BRIEF-Interactive Brokers Reports 795,000 DARTs In Nov, Up 9 Pct
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#公司新闻(英文)
2017年12月1日 / 晚上6点10分 / 1 天前

BRIEF-Interactive Brokers Reports 795,000 DARTs In Nov, Up 9 Pct

1 分钟阅读

Dec 1 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:

* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR NOVEMBER 2017, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS

* IN NOV, 474 THOUSAND CLIENT ACCOUNTS, 25 PCT HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 2 PCT HIGHER THAN PRIOR MONTH

* 795 THOUSAND DARTS IN NOV, UP 9 PERCENT

* IN NOV, ENDING CLIENT MARGIN LOAN BALANCES OF $27.1 BILLION, 51 PCT HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 7 PCT HIGHER THAN PRIOR MONTH

* ENDING CLIENT EQUITY OF $121.6 BILLION IN NOV, UP 44 PERCENT

* IN NOV, ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $47.3 BILLION, 12 PCT HIGHER THAN PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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