FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 1, 2018 / 8:46 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-InterDigital Makes Binding Offer To Buy Technicolor’s Patent Licensing Business

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - InterDigital Inc:

* INTERDIGITAL MAKES BINDING OFFER TO ACQUIRE TECHNICOLOR’S PATENT LICENSING BUSINESS, WILL COLLABORATE WITH TECHNICOLOR ON VIDEO RESEARCH

* INTERDIGITAL INC - ‍MADE A BINDING OFFER TO PURCHASE PATENT LICENSING BUSINESS OF TECHNICOLOR FOR $150 MILLION IN CASH PLUS FUTURE CONTINGENT CONSIDERATION​

* INTERDIGITAL INC - ALSO EXPECTS NET IMPACT OF TRANSACTION ON ITS CORE OPERATING EXPENSES TO BE MODEST​

* INTERDIGITAL- TECHNICOLOR TO RECEIVE 42.5% OF ALL FUTURE CASH RECEIPTS FROM CO’S NEW LICENSING EFFORTS IN CONSUMER ELECTRONICS FIELD

* INTERDIGITAL - UNDER DEAL, THERE IS NO REVENUE SHARING ASSOCIATED WITH CO’S MOBILE INDUSTRY LICENSING EFFORTS

* INTERDIGITAL INC - ‍AS PART OF DEAL, CO WOULD ALSO GRANT BACK TO TECHNICOLOR A PERPETUAL LICENSE FOR PATENTS ACQUIRED IN TRANSACTION​

* INTERDIGITAL INC - ‍WILL BUY TECHNICOLOR’S PORTFOLIO OF MORE THAN 21,000 PATENTS, APPLICATIONS, INCLUDING OVER 2,500 WORLDWIDE VIDEO CODING PATENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below