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January 16, 2018 / 9:45 PM / a day ago

BRIEF-Interdigital Says Certain Units Of Co Entered Settlement Agreement With Pegatron Corp​

1 分钟阅读

Jan 16 (Reuters) - Interdigital Inc:

* INTERDIGITAL INC - ‍ON JAN. 16, 2018, CERTAIN UNITS OF CO ENTERED INTO AN AMENDED PATENT LICENSE AGREEMENT AND SETTLEMENT AGREEMENT WITH PEGATRON CORP​

* INTERDIGITAL- PARTIES AMENDED CERTAIN TERMS OF EXISTING 2008 PATENT LICENSE AGREEMENT, AGREED TO RESOLVE ALL OF THEIR EXISTING DISPUTES - SEC FILING​

* INTERDIGITAL INC - ‍PARTIES HAVE AGREED TO DISCUSS POTENTIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT OR OTHER TECHNICAL COLLABORATION BETWEEN PARTIES​ Source text - bit.ly/2B6rb2I Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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