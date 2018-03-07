BRIEF-Interxion Holding NV Reports Qtrly ‍Earnings Per Diluted Share Of EUR 0.15​

March 7 (Reuters) - Interxion Holding Nv:
* INTERXION REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* SAYS FOR FY 2018, SEES CAPITAL EXPENDITURES (INCLUDING INTANGIBLES) OF €335 MILLION – €365 MILLION
* SEES 2018 ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF EUR 250 MILLION - EUR 260 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW EUR 0.17, REVENUE VIEW EUR 127.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW EUR 543.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)