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公司新闻(英文)
March 1, 2018 / 12:11 PM / a day ago

BRIEF-Intra-Cellular Therapies Reports Q4 Loss Per Share $0.56

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - Intra-Cellular Therapies Inc:

* INTRA-CELLULAR THERAPIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q4 LOSS PER SHARE $0.56

* CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENT SECURITIES TOTALED $464.3 MILLION AT DEC 31, 2017, VERSUS $384.1 MILLION AT DEC 31, 2016

* INTRA-CELLULAR THERAPIES - EXPECTS CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENT SECURITIES TO BE USED PRIMARILY TO ADVANCE LUMATEPERONE DEVELOPMENT PROGRAM

* INTEND TO SUBMIT A NEW DRUG APPLICATION FOR LUMATEPERONE FOR TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA BY MID-2018

* PRE-NDA MEETING WITH FDA IS SCHEDULED TO BE HELD IN LATE Q1 2018 FOR LUMATEPERONE FOR TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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