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February 2, 2018 / 12:36 PM / in a day

BRIEF-Invesque Announces Upsize Of Previously Announced Private Placement

1 分钟阅读

Feb 2 (Reuters) - Invesque Inc:

* INVESQUE INC. ANNOUNCES UPSIZE OF PREVIOUSLY ANNOUNCED PRIVATE PLACEMENT AND RECEIPT OF SHAREHOLDER APPROVAL BY WAY OF CONSENTS

* INVESQUE INC - ‍ PARTIES AGREED TO INCREASE NUMBER OF SERIES 2 PREFERRED SHARES TO BE ISSUED TO MAGNETAR UNDER SECOND PRIVATE PLACEMENT TO 3.2 MILLION

* INVESQUE - ‍MAGNETAR AGREED TO SUBSCRIBE FOR 1.6 MILLION CLASS A SERIES 3 CONVERTIBLE PREFERRED SHARES AT US$9.4575/SHARE FOR PROCEEDS OF ABOUT US$15 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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