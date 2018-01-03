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BRIEF-InVivo Therapeutics Announces Latest Results From INSPIRE
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#公司新闻(英文)
January 3, 2018 / 1:23 PM / a day ago

BRIEF-InVivo Therapeutics Announces Latest Results From INSPIRE

1 分钟阅读

Jan 3 (Reuters) - InVivo Therapeutics Holdings Corp :

* INVIVO THERAPEUTICS ANNOUNCES LATEST RESULTS FROM INSPIRE AND PROVIDES UPDATE ON PROPOSED CLINICAL PATH FORWARD

* INVIVO THERAPEUTICS HOLDINGS - 19 PATIENTS IMPLANTED WITH NEURO-SPINAL SCAFFOLD;3 PATIENTS DIED WITHIN 2 WEEKS OF IMPLANTATION​ IN STUDY

* INVIVO THERAPEUTICS HOLDINGS CORP - ‍16 EVALUABLE PATIENTS HAVE NOW ALL REACHED SIX-MONTH PRIMARY ENDPOINT VISIT IN STUDY​

* INVIVO THERAPEUTICS - ‍DOES NOT ANTICIPATE REOPENING ENROLLMENT IN INSPIRE,EXPECTS TO PROVIDE ADDITIONAL CLARITY ON CLINICAL PATH FORWARD IN Q2 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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