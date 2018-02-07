BRIEF-IRobot Reports Q4 Earnings Per Share $0.16

Feb 7 (Reuters) - IRobot Corp:
* IROBOT REPORTS RECORD FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR REVENUE
* IN 2018, EXPECT TO CROSS BILLION-DOLLAR REVENUE THRESHOLD AND DELIVER $1.05 TO $1.08 BILLION IN REVENUE
* IN 2018, EXPECT OPERATING INCOME OF $86 TO $96 MILLION AND EPS OF $2.10 TO $2.35
* FOURTH-QUARTER 2017 EARNINGS PER SHARE INCLUDED A NEGATIVE $0.41 IMPACT FROM NEW TAX REFORM
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.25, REVENUE VIEW $319.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.70, REVENUE VIEW $1.02 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: