FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
BRIEF-J2 GLOBAL ANNOUNCES PROPOSED $550 MILLION SENIOR UNSECURED DEBT OFFERING
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年6月16日 / 下午5点48分 / 2 个月前

BRIEF-J2 GLOBAL ANNOUNCES PROPOSED $550 MILLION SENIOR UNSECURED DEBT OFFERING

路透新闻部

1 分钟阅读

June 16 (Reuters) - J2 Global Inc

* J2 GLOBAL ANNOUNCES PROPOSED $550 MILLION SENIOR UNSECURED DEBT OFFERING

* J2 GLOBAL INC SAYS THAT J2 CLOUD AND J2 CLOUD CO-OBLIGOR, INC. ARE PROPOSING TO ISSUE $550 MILLION IN SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2025

* CLOUD INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO REDEEM ALL OF ITS OUTSTANDING 8.000% SENIOR NOTES DUE 2020

* NOTES ARE EXPECTED TO BE GUARANTEED ON AN UNSECURED BASIS BY CERTAIN OF J2 CLOUD'S WHOLLY-OWNED RESTRICTED SUBSIDIARIES

* J2 CLOUD TO USE NET PROCEEDS TO DISTRIBUTE SUFFICIENT NET PROCEEDS TO CO TO PAY OFF ALL AMOUNTS OUTSTANDING UNDER CO'S EXISTING CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below