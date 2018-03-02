BRIEF-JCPenney Announces Strategic Realignment Of Its Senior Leadership Team

March 2 (Reuters) - J C Penney Company Inc:
* JCPENNEY ANNOUNCES STRATEGIC REALIGNMENT OF ITS SENIOR LEADERSHIP TEAM
* J C PENNEY COMPANY INC - INITIATES PERSONNEL ACTIONS TO STREAMLINE JOB FUNCTIONS AND REDUCE EXPENSES
* J C PENNEY COMPANY INC - APPOINTMENT OF JOE MCFARLAND AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CHIEF CUSTOMER OFFICER
* J C PENNEY COMPANY INC - JODIE JOHNSON HAS BEEN PROMOTED TO HEAD OF MERCHANDISING FOR WOMEN’S, BEAUTY AND FAMILY FOOTWEAR
* J C PENNEY COMPANY INC - JODIE JOHNSON HAS BEEN PROMOTED TO HEAD OF MERCHANDISING FOR WOMEN’S, BEAUTY AND FAMILY FOOTWEAR
* J C PENNEY COMPANY INC - APPROXIMATELY 130 HOME OFFICE POSITIONS WERE ELIMINATED ACROSS VARIOUS DEPARTMENTS
* J C PENNEY COMPANY INC - JAMES STARKE HAS BEEN PROMOTED TO HEAD OF MERCHANDISING FOR MEN’S, CHILDREN’S, HOME AND JEWELRY
* J C PENNEY COMPANY INC - THERACE RISCH WILL ASSUME TITLES OF CHIEF INFORMATION OFFICER AND CHIEF DIGITAL OFFICER
* J C PENNEY COMPANY INC - APPROXIMATELY 230 POSITIONS WERE ELIMINATED DUE TO REALIGNMENT
* J C PENNEY COMPANY INC - ANNUAL COST SAVINGS GENERATED FROM HOME OFFICE AND STORE REORGANIZATION ARE ESTIMATED AT APPROXIMATELY $20-$25 MILLION
* J C PENNEY COMPANY - ADDITIONALLY, CO RECENTLY RESTRUCTURED ITS GROUP, REGIONAL, DISTRICT AND STORE SUPPORT TEAMS
* J C PENNEY COMPANY INC - AS A RESULT OF THERACE RISCH’S APPOINTMENT MIKE AMEND WILL BE LEAVING COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: