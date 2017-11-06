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BRIEF-John Wood Group announces ‍disposal of its North American nuclear operations​
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#公司新闻(英文)
2017年11月6日 / 早上7点52分 / 1 天前

BRIEF-John Wood Group announces ‍disposal of its North American nuclear operations​

1 分钟阅读

Nov 6 (Reuters) - John Wood Group Plc

* ‍DISPOSAL OF AFW‘S NORTH AMERICAN NUCLEAR OPERATIONS​

* ‍WOOD HAS TODAY ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SELL ITS NORTH AMERICAN NUCLEAR OPERATIONS TO KINECTRICS INC​

* ‍CASH CONSIDERATION FOR DEAL IS AVOUT C$10M AFTER ADJUSTMENTS FOR DEFINED BENEFIT PENSION RELATED DEBT

* ‍TRANSACTION IN RESPECT OF CANADIAN AND US OPERATIONS IS EXPECTED TO CLOSE IN Q4 OF 2017 SUBJECT TO COMPETITION CLEARANCE IN CANADA​

* ‍ROMANIAN DISPOSAL IS EXPECTED TO CLOSE EARLY IN 2018, SUBJECT TO REGULATORY APPROVAL IN ROMANIA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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