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BRIEF-JOHNSON OUTDOORS SAYS AS OF NOV 15, CO, CERTAIN UNITS ENTERED AN AMENDED CREDIT AGREEMENT
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#公司新闻(英文)
2017年11月20日 / 下午4点10分 / 1 天前

BRIEF-JOHNSON OUTDOORS SAYS AS OF NOV 15, CO, CERTAIN UNITS ENTERED AN AMENDED CREDIT AGREEMENT

1 分钟阅读

Nov 20 (Reuters) - Johnson Outdoors Inc:

* JOHNSON OUTDOORS INC - EFFECTIVE AS OF NOV 15, COMPANY AND CERTAIN UNITS ENTERED AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT DATED AS OF NOVEMBER 15, 2017‍​

* JOHNSON OUTDOORS SAYS ‍DEBT AGREEMENT PROVIDES FOR BORROWING OF UP TO AMOUNT NOT TO EXCEED $75 MILLION THROUGH NOVEMBER 15, 2022 - SEC FILING​

* JOHNSON OUTDOORS INC - ‍DEBT AGREEMENT REPLACES COMPANY‘S CREDIT AGREEMENT DATED AS OF SEPTEMBER 13, 2013​

* JOHNSON OUTDOORS - AGREEMENT PROVIDES CO WITH OPTION TO OBTAIN ADDITIONAL INCREASES IN REVOLVING CREDIT FACILITY &/OR TERM LOANS FOR ADDITIONAL $50 MILLION​ Source text: (bit.ly/2zS3PRP Further company coverage:

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