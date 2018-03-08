FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 8, 2018 / 11:40 AM / 更新于 20 hours ago

BRIEF-Jounce Therapeutics Q4 Loss Per Share $0.29

1 分钟阅读

March 8 (Reuters) - Jounce Therapeutics Inc:

* JOUNCE THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.29

* COLLABORATION REVENUE WAS $13.0 MILLION FOR Q4 OF 2017, COMPARED TO $20.3 MILLION

* JOUNCE THERAPEUTICS - EXPECTS CASH BURN ON OPERATING EXPENSES AND CAPITAL EXPENDITURES FOR FULL YEAR 2018 TO BE APPROXIMATELY $80.0 MILLION TO $100.0 MILLION

* EXPECTS TO RECORD APPROXIMATELY $50.0 MILLION TO $60.0 MILLION IN COLLABORATION REVENUE IN 2018

* JOUNCE THERAPEUTICS - SEES EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS FUNDING OPERATING EXPENSES & CAPITAL EXPENDITURE REQUIREMENTS FOR AT LEAST NEXT 24 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below