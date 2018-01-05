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BRIEF-Kala Pharmaceuticals Announces NDA For Inveltystm Accepted By U.S. FDA
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#公司新闻(英文)
January 5, 2018 / 12:11 PM / a day ago

BRIEF-Kala Pharmaceuticals Announces NDA For Inveltystm Accepted By U.S. FDA

1 分钟阅读

Jan 5 (Reuters) - Kala Pharmaceuticals Inc:

* KALA PHARMACEUTICALS ANNOUNCES NEW DRUG APPLICATION FOR INVELTYSTM (KPI-121 1%) HAS BEEN ACCEPTED FOR REVIEW BY THE U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

* KALA PHARMACEUTICALS INC - BRAND NAME FOR KPI-121 1%, INVELTYS, HAS BEEN CONDITIONALLY APPROVED BY FDA

* KALA PHARMA-FDA INDICATES APPLICATION FOR INVELTYSTM SUFFICIENTLY COMPLETE TO PERMIT SUBSTANTIVE REVIEW,SET PDUFA TARGET ACTION DATE OF AUGUST 24,2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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