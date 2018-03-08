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公司新闻(英文)
March 8, 2018 / 1:25 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Kansas City Southern Statement Regarding Mexican Economic Competition Commission Final Resolution

1 分钟阅读

March 8 (Reuters) - Kansas City Southern:

* KANSAS CITY SOUTHERN STATEMENT REGARDING MEXICAN ECONOMIC COMPETITION COMMISSION FINAL RESOLUTION ON EFFECTIVE COMPETITION IN THE MARKET FOR INTERCONNECTION SERVICES

* KANSAS CITY SOUTHERN - RECEIVED FINAL RESOLUTION HANDED DOWN BY PANEL OF MEXICAN ECONOMIC COMPETITION COMMISSION

* KANSAS CITY SOUTHERN - FINAL RESOLUTION DISMISSES COFECE’S PRELIMINARY REPORT & FINDING OF LACK OF EFFECTIVE COMPETITION FOR INTERCONNECTION SERVICES Source text for Eikon: Further company coverage:

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