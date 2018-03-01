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公司新闻(英文)
March 1, 2018 / 1:11 PM / a day ago

BRIEF-Karmin Provides Development Update On Aripuanã Zinc Project

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - Karmin Exploration Inc:

* KARMIN PROVIDES DEVELOPMENT UPDATE ON ARIPUANÃ ZINC PROJECT

* KARMIN EXPLORATION - ‍ADVANCING DISCUSSIONS WITH SEVERAL MINING CAPITAL GROUPS TO ARRANGE FINANCING FOR ITS PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF ARIPUANÃ​

* KARMIN - ‍REVIEWING STRATEGIC ALTERNATIVES THROUGH CORPORATE SALE OR SALE OF ALL OR A MATERIAL PORTION OF CO’S ASSETS​

* KARMIN - ‍ AS PART OF ALTERNATIVES, WOULD CONSIDER USE OF PARTICIPATION RIGHTS ON SILVER AND GOLD PRODUCTION TO PROVIDE FLEXIBILITY TO RAISE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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