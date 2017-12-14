FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Keane Group Inc - ‍Placed Orders For Approximately 150,000 Newbuild Hydraulic Horsepower
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 11:30 AM / a day ago

BRIEF-Keane Group Inc - ‍Placed Orders For Approximately 150,000 Newbuild Hydraulic Horsepower

2 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Keane Group Inc:

* KEANE GROUP INC - ‍PLACED ORDERS FOR APPROXIMATELY 150,000 NEWBUILD HYDRAULIC HORSEPOWER, REPRESENTING THREE ADDITIONAL HYDRAULIC FRACTURING FLEETS​

* KEANE GROUP INC- EXPECT NEWBUILDS TO INITIALLY GENERATE ANNUALIZED ADJUSTED GROSS PROFIT PER FLEET OF GREATER THAN $20 MILLION

* KEANE GROUP INC- TOTAL CAPITAL EXPENDITURES FOR THREE FLEETS WILL BE APPROXIMATELY $115 MILLION

* KEANE GROUP - ‍IN ADVANCED DISCUSSIONS WITH BOTH EXISTING AND NEW CUSTOMERS AND EXPECT TO EXECUTE DEDICATED AGREEMENTS FOR NEW FLEETS BY END OF Q1 2018​

* KEANE GROUP INC - ‍TWO FLEETS EXPECTED TO BE DELIVERED AND DEPLOYED BY END OF Q2 OF 2018, AND A THIRD BY END OF Q3 OF 2018​

* KEANE GROUP INC - ‍INTEND TO FUND CAPITAL EXPENDITURES FOR FLEETS OUT OF CASH ON HAND AND EXPECTED CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES​

* KEANE GROUP INC- EXPECT GROWTH FROM NEWBUILDS, PROFITABILITY FOR EXISTING 26 FLEETS, TO GENERATE ATTRACTIVE CASH FLOW IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below