FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Kilroy Realty To Redeem All Outstanding 4.800% Senior Notes Due 2018
频道
专题
美联储主席接班人鲍威尔：过去的鹰派 现在的就业优先派
美联储
美联储主席接班人鲍威尔：过去的鹰派 现在的就业优先派
英国央行称银行系统可以继续支撑实体经济渡过“无序”退欧
国际财经
英国央行称银行系统可以继续支撑实体经济渡过“无序”退欧
中国部分取消赴韩团队游禁令--韩联社
时事要闻
中国部分取消赴韩团队游禁令--韩联社
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月27日 / 晚上8点10分 / 1 天前

BRIEF-Kilroy Realty To Redeem All Outstanding 4.800% Senior Notes Due 2018

1 分钟阅读

Nov 27 (Reuters) - Kilroy Realty Corp:

* KILROY REALTY, L.P. TO REDEEM ALL OUTSTANDING 4.800% SENIOR NOTES DUE 2018

* KILROY REALTY CORP - CO‘S OPERATING PARTNERSHIP WILL REDEEM ALL $325.0 MILLION OF ITS OUTSTANDING 4.800% SENIOR NOTES DUE JULY 15, 2018​

* KILROY REALTY CORP - ‍AS RESULT OF REDEMPTION, CO EXPECTS TO INCUR ONE-TIME CHARGE OF ABOUT $5.5 MILLION TO NET INCOME & FUNDS FROM OPERATIONS IN Q4 2017​

* KILROY REALTY - OFFERING OF $425 MILLION OF PARTNERSHIP‘S 3.450% NOTES DUE 2024, REDEMPTION OF NOTES WAS NOT REFLECTED IN CO‘S GUIDANCE ESTIMATES FOR 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below