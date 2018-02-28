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公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 11:39 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-KKR Real Estate Finance Trust Reports Qtrly Earnings Per Share $0.32‍​

1 分钟阅读

Feb 28 (Reuters) - KKR Real Estate Finance Trust Inc :

* KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST QTRLY TOTAL NET INTEREST INCOME $19.8 MILLION VERSUS $8.3 MLN‍​

* KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.32‍​

* KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC QTRLY CORE EARNINGS PER SHARE $0.32‍​

* KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC - BOOK VALUE PER SHARE OF COMMON STOCK WAS $19.73 AT DECEMBER 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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