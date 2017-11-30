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BRIEF-Kla-Tencor Corp Says Co Entered Into A Credit Agreement
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#公司新闻(英文)
2017年11月30日 / 晚上9点14分 / 更新于 11 小时前

BRIEF-Kla-Tencor Corp Says Co Entered Into A Credit Agreement

1 分钟阅读

Nov 30 (Reuters) - Kla-Tencor Corp:

* KLA-TENCOR CORP SAYS ON NOVEMBER 30, 2017, KLA-TENCOR CORPORATION ENTERED INTO A CREDIT AGREEMENT - SEC FILING

* KLA-TENCOR CORP - CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR AN UNSECURED REVOLVING LOAN FACILITY IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF $750.0 MILLION

* KLA-TENCOR CORP - SUBJECT TO TERMS OF CREDIT AGREEMENT, REVOLVING LOAN FACILITY MAY BE INCREASED IN AN AMOUNT OF UP TO $250.0 MILLION IN AGGREGATE

* KLA-TENCOR CORP - PROCEEDS OF LOANS UNDER CREDIT AGREEMENT MAY BE USED BY COMPANY FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES OF COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES

* KLA-TENCOR CORP - COMPANY MAY BORROW, REPAY AND REBORROW FUNDS UNDER REVOLVING FACILITY UNTIL ITS MATURITY ON NOVEMBER 30, 2022 Source text: [bit.ly/2AtuVPx] Further company coverage:

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