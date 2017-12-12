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BRIEF-Kosmos Energy To Plug A Well Offshore Mauritania
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#公司新闻(英文)
2017年12月12日 / 早上7点47分 / 2 天前

BRIEF-Kosmos Energy To Plug A Well Offshore Mauritania

1 分钟阅读

Dec 12 (Reuters) - Kosmos Energy Ltd:

* COMPLETED DRILLING LAMANTIN-1 EXPLORATION WELL LOCATED IN BLOCK C-12 OFFSHORE MAURITANIA IN APPROXIMATELY 2,200 METERS OF WATER​

* LAMANTIN-1 WELL EVALUATION SUGGESTS CAMPANIAN RESERVOIR OBJECTIVE WAS WATER BEARING WITH SOME RESIDUAL HYDROCARBONS​

* ‍BELIEVE PROSPECT FAILED DUE TO A LACK OF TRAP, RELATED TO A COMBINATION OF UP-DIP SAND PINCH-OUT AND TOP / BASE SEAL EFFECTIVENESS​

* ‍WELL TO BE PLUGGED, ABANDONED; WELL RESULTS INTEGRATED IN ONGOING EVALUATION OF SIGNIFICANT REMAINING PROSPECTIVITY IN ACREAGE POSITION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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