FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-La-Z-Boy Reports Q2 Earnings Per Share $0.47
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
深度分析
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
国际财经
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月29日 / 晚上9点33分 / 1 天前

BRIEF-La-Z-Boy Reports Q2 Earnings Per Share $0.47

1 分钟阅读

Nov 29 (Reuters) - La-Z-Boy Inc:

* LA-Z-BOY REPORTS FISCAL 2018 SECOND-QUARTER RESULTS

* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.47

* Q2 SALES $393.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $390 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.45 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - QTRLY ‍SAME-STORE WRITTEN SALES FOR LA-Z-BOY FURNITURE GALLERIES NETWORK INCREASED 1.9%​

* - BOARD OF DIRECTORS INCREASED COMPANY‘S REGULAR QUARTERLY DIVIDEND TO SHAREHOLDERS BY 9% TO $0.12 PER SHARE​

* LA-Z-BOY - ‍FOR QUARTER, HURRICANES, FIRES HAD NEGATIVE EFFECT ON SALES OF ABOUT 1%, WHICH EQUATED TO ABOUT A $0.01 PER DILUTED SHARE REDUCTION IN EARNINGS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below