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瑞士市场报道
March 2, 2018 / 9:13 AM / 2 days ago

BRIEF-LafargeHolcim CEO hopes for "a lot" of bolt-on acquisitions

1 分钟阅读

March 2 (Reuters) - LafargeHolcim Ltd:

* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS HOPES TO DO‘A LOT’ OF BOLT-ON ACQUISITIONS THIS YEAR

* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS INVESTMENT WILL BE A MIXTURE OF ORGANIC GROWTH AND ACQUISITIONS THIS YEAR

* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS INVESTMENT WILL COME IN NORTH AMERICA, LATIN AMERICA, INDIA

* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS NO PLANS TO CLOSE DOWN OFFICES IN PARIS

* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS THINKS INFRASTRUCTURE SPENDING IN THE U.S. CAN ONLY GO UP Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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