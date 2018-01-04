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BRIEF-Lamb Weston Holdings Q2 Earnings Per Share $0.52
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#公司新闻(英文)
January 4, 2018 / 1:45 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Lamb Weston Holdings Q2 Earnings Per Share $0.52

1 分钟阅读

Jan 4 (Reuters) - Lamb Weston Holdings Inc:

* LAMB WESTON HOLDINGS, INC. REPORTS FISCAL SECOND QUARTER 2018 RESULTS AND UPDATES FULL YEAR OUTLOOK

* Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.54

* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.52

* Q2 SALES $825 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $815.3 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.53 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - FY 2018 NET SALES EXPECTED TO INCREASE MID-SINGLE DIGITS

* - SEES ‍CASH USED FOR CAPITAL EXPENDITURES APPROXIMATELY $250 MILLION FOR FY 2018​

* - SEES ‍ADJ EBITDA INCLUDING UNCONSOLIDATED JOINT VENTURES $780 MILLION-$790 MILLION FOR FY 2018​

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.53, REVENUE VIEW $815.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $3.32 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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