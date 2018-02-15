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公司新闻(英文)
February 15, 2018 / 1:31 PM / a day ago

BRIEF-Landmark Infrastructure Reports Q4 Net Income Per Common Unit Of $0.31

1 分钟阅读

Feb 15 (Reuters) - Landmark Infrastructure Partners Lp :

* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP - Q4 2017 RENTAL REVENUE OF $14.5 MILLION, A 27% INCREASE YEAR-OVER-YEAR

* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP - 2018 OUTLOOK FOR ACQUISITION VOLUME IS $250 MILLION TO $300 MILLION IN ASSETS

* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP - QTRLY NET INCOME DILUTED PER COMMON UNIT $0.31 Source text for Eikon: Further company coverage:

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