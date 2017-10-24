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BRIEF-LeoVegas enters into agreement to buy gaming operator Royal Panda
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2017年10月24日 / 晚上7点50分 / 更新于 14 小时前

BRIEF-LeoVegas enters into agreement to buy gaming operator Royal Panda

1 分钟阅读

Oct 24 (Reuters) - Leovegas Ab (Publ) :

* REG-LEOVEGAS ENTERS INTO AGREEMENT TO ACQUIRE GAMING OPERATOR ROYAL PANDA, OBTAIN DEBT FINANCING OF EUR 100 MILLION AND ADJUSTS FINANCIAL TARGETS

* LEOVEGAS AB (PUBL) SAYS ‍ACQUISITION IS BEING MADE FOR A PURCHASE PRICE OF EUR 60 MILLION WITH A POSSIBLE EARN-OUT PAYMENT OF AN ADDITIONAL EUR 60 MILLION​

* LEOVEGAS AB (PUBL) SAYS ‍HAS OBTAINED DEBT FINANCING OF EUR 100 MILLION, OF WHICH EUR 40 MILLION CONSTITUTES A REVOLVING CREDIT FACILITY​

* LEOVEGAS AB (PUBL) SAYS ‍LEOVEGAS BOARD OF DIRECTORS HAS ADJUSTED COMPANY‘S FINANCIAL TARGETS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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