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BRIEF-Liberty Interactive Says Undertaken Review Of Tax Reform Bill
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#公司新闻(英文)
December 26, 2017 / 12:15 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Liberty Interactive Says Undertaken Review Of Tax Reform Bill

1 分钟阅读

Dec 26 (Reuters) - Liberty Interactive Corp:

* LIBERTY INTERACTIVE - UNDERTAKEN REVIEW OF TAX REFORM BILL, ITS POTENTIAL IMPACT ON PENDING REORGANIZATION TRANSACTIONS WITH GENERAL COMMUNICATION

* LIBERTY INTERACTIVE - DUE TO CHANGES IN TAX LAW, SEES TOTAL CASH TO BE REATTRIBUTED FROM LIBERTY VENTURES TO QVC GROUP TO INCREASE TO ABOUT $1.3 BILLION

* LIBERTY- INCREASE IN REATTRIBUTED CASH TO BE FUNDED BY LIBERTY VENTURES CASH ON HAND,GCI LIBERTY'S LIBERTY BROADBAND SERIES C COMMON STOCK MARGIN LOAN Source text : (bit.ly/2BCquiM) Further company coverage:

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