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January 22, 2018 / 2:08 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Ligand Enters Into Worldwide Omniab Platform License Agreement With Ferring Pharmaceuticals

1 分钟阅读

Jan 22 (Reuters) - Ligand Pharmaceuticals Inc:

* LIGAND ENTERS INTO WORLDWIDE OMNIAB® PLATFORM LICENSE AGREEMENT WITH FERRING PHARMACEUTICALS

* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - ‍UNDER LICENSE, FERRING WILL BE ABLE TO USE FULL OMNIAB PLATFORM TO DISCOVER FULLY HUMAN MONO- AND BISPECIFIC ANTIBODIES​

* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - ‍FERRING WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL COSTS RELATED TO PROGRAMS​

* LIGAND PHARMACEUTICALS-WITH DEAL WITH FERRING, CO‍ ELIGIBLE TO RECEIVE ANNUAL PLATFORM ACCESS PAYMENTS, DEVELOPMENT AND REGULATORY MILESTONE PAYMENTS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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