FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ligand Pharma And Glenmark Pharma Enter Into License Agreement
频道
专题
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
深度分析
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
香港、伦敦和纽约入围沙特阿美IPO候选名单--消息人士
国际财经
香港、伦敦和纽约入围沙特阿美IPO候选名单--消息人士
中国石化接近赢得对雪佛龙南非与博茨瓦纳资产的收购战
中国财经
中国石化接近赢得对雪佛龙南非与博茨瓦纳资产的收购战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 11, 2018 / 2:11 PM / a day ago

BRIEF-Ligand Pharma And Glenmark Pharma Enter Into License Agreement

1 分钟阅读

Jan 11 (Reuters) - Ligand Pharmaceuticals Inc:

* LIGAND ENTERS INTO WORLDWIDE OMNIAB® PLATFORM LICENSE AGREEMENT WITH GLENMARK PHARMACEUTICALS

* LIGAND PHARMACEUTICALS - ‍ UNDER LICENSE, GLENMARK WILL BE ABLE TO USE FULL OMNIAB PLATFORM TO DISCOVER FULLY HUMAN MONO- AND MULTISPECIFIC ANTIBODIES​

* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - ‍GLENMARK WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL COSTS RELATED TO PROGRAMS​

* LIGAND - ELIGIBLE TO RECEIVE ANNUAL PLATFORM ACCESS PAYMENTS, REGULATORY MILESTONE PAYMENTS, AMONG OTHERS, FOR PRODUCTS INCORPORATING OMNIAB ANTIBODY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below