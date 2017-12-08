FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Lilly's Cyramza meets Primary Endpoint in gastric cancer study
频道
专题
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
半岛局势
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
深度分析
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
深度分析
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 8, 2017 / 10:40 PM / in 19 hours

BRIEF-Lilly's Cyramza meets Primary Endpoint in gastric cancer study

1 分钟阅读

Dec 8 (Reuters) - Eli Lilly And Co:

* LILLY REPORTS TOP-LINE RESULTS FROM CYRAMZA® (RAMUCIRUMAB) PHASE 3 STUDY IN FIRST-LINE ADVANCED GASTRIC CANCER

* ELI LILLY AND CO - TRIAL MET ITS PRIMARY ENDPOINT

* ELI LILLY AND CO - PHASE 3 RAINFALL STUDY DID NOT IMPROVE OVERALL SURVIVAL (OS), A SECONDARY ENDPOINT

* ELI LILLY - SAFETY PROFILE OBSERVED IN RAINFALL STUDY WAS CONSISTENT WITH THAT PREVIOUSLY OBSERVED FOR RAMUCIRUMAB

* ELI LILLY AND CO - DOES NOT INTEND TO SEEK REGULATORY APPROVAL BASED ON RESULTS OF RAINFALL STUDY

* ELI LILLY AND CO - OUTCOME OF RAINFALL DOES NOT HAVE ANY IMPACT ON CURRENT RAMUCIRUMAB APPROVALS

* ELI LILLY AND CO - TWO OTHER ONGOING PHASE 3 STUDIES OF RAMUCIRUMAB ARE ONGOING, WITH EXPECTED DATA READOUTS IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below