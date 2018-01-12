FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Lindblad Expeditions Holdings - On Jan 8, Co, Its Unit Entered Into A Senior Secured Credit Agreement
频道
专题
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
深度分析
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
深度分析
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量
深度分析
焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 12, 2018 / 2:33 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Lindblad Expeditions Holdings - On Jan 8, Co, Its Unit Entered Into A Senior Secured Credit Agreement

1 分钟阅读

Jan 12 (Reuters) - Lindblad Expeditions Holdings Inc :

* LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS - ON JAN 8, CO AND ITS UNIT ENTERED INTO A SENIOR SECURED CREDIT AGREEMENT -SEC FILING

* LINDBLAD EXPEDITIONS - PURSUANT TO AGREEMENT, LENDERS TO MAKE AVAILABLE TO UNIT A LOAN, WHICH WILL NOT TO EXCEED AMOUNT OF $107.7 MILLION

* LINDBLAD EXPEDITIONS SAYS LOAN MADE FOR PURPOSE OF FINANCING UP TO 80% OF PURCHASE PRICE OF CO‘S NEW EXPEDITION ICE-CLASS CRUISE VESSEL

* LINDBLAD EXPEDITIONS-LOAN TO AMORTIZE QTRLY ON 12-YEAR PROFILE, WITH 70% MATURING OVER 12 YRS FROM DRAWDOWN, & 30% MATURING OVER 5 YRS FROM DRAWDOWN Source text (bit.ly/2mjwLcG) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below